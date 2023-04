Das Fanbündnis 1. FC Kaiserslautern ruft für das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV (Samstag, 20.30 Uhr) zu einem Traditionstag auf. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sankt-Martins-Platz zum gemeinsamen Einstimmen. Am Treffpunkt sowie an verschiedenen Stellen rund um das Fritz-Walter-Stadion wird es einen Mottoschal und eine zusätzliche Überraschung gegen eine Spende von 15 Euro geben, teilt das Fanbündnis im sozialen Netzwerk Facebook mit. Ein Teil des Gewinns soll laut Fanbündnis an das FCK-Museum gespendet werden. Der Marsch ans Stadion soll sich dann gegen 16.30 Uhr in Bewegung setzen. Zudem ruft das Fanbündnis dazu auf, Autos mit Schals sowie Balkons und Fenster mit Fahnen zu schmücken.