Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter ACT Kassel steht den Lauterer Basketballern eine schwere Aufgabe bevor. Der FCK kann befreit aufspielen.

Am Samstag (17 Uhr/Barbarossahalle) wartet auf die Basketballer des 1. FC Kaiserslautern noch einmal ein echtes Highlight. Im letzten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Skender mit dem ACT Kassel den souveränen Tabellenführer der 2. Regionalliga Südwest. Die Aufgabe könnte dabei kaum größer sein: Mit den Nordhessen gastiert das derzeit dominierende Team der Liga in der Barbarossastadt. Die Gäste aus Nordhessen spielen bislang eine perfekte Saison. Kassel steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Den Gewinn der Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Erste Regionalliga hat sich das Team bereits vor Wochen gesichert. Die Zahlen unterstreichen die Dominanz: Mit 1916 erzielten Punkten bei 1572 Gegenpunkten weist Kassel ein beeindruckendes Korbverhältnis auf. In Kaiserslautern peilt der Tabellenführer nun den 21. Sieg in Folge an.

Der 1. FC Kaiserslautern geht zwar als klarer Außenseiter in die Partie, kann jedoch mit einer gewissen Gelassenheit antreten. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen und acht Niederlagen belegen die Lauterer aktuell Platz vier der Tabelle und haben sich einen Top-Fünf-Platz bereits gesichert. Für den Aufsteiger ist die Saison damit sportlich bereits ein Erfolg. Dass Kassel eine besondere Herausforderung darstellt, zeigte bereits das Hinspiel in Nordhessen. Dort mussten sich die Westpfälzer deutlich mit 96:126 geschlagen geben. Dennoch sorgte vor allem Waldemar Nap für ein Ausrufezeichen: Der Forward der Roten Teufel erzielte überragende 42 Punkte und stellte damit seine persönliche Bestleistung in der Regionalliga auf.

FCK überzeugt vor allem offensiv

Nap bringt es im Schnitt auf rund 26 Punkte pro Partie und führt die Korbjägerliste im Südwesten mit großem Vorsprung an. Sollte er erneut einen Sahnetag erwischen, könnte er in der Kasseler Defensive erneut für große Probleme sorgen. Insgesamt überzeugte der FCK in dieser Saison vor allem offensiv. Mit 1674 erzielten Punkten gehört das Team zu den punktstärkeren Mannschaften der Liga, auch wenn das Korbverhältnis mit plus 34 deutlich knapper ausfällt als bei den Spitzenteams. Gerade gegen den dominanten Tabellenführer wird deshalb eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit nötig sein.

Zusätzliche Motivation dürfte das letzte Heimspiel der Saison liefern. In der Barbarossahalle wollen sich die Lauterer noch einmal in Bestform vor eigenem Publikum präsentieren und den Fans einen gelungenen Abschluss bescheren. Die Rot-Weißen haben gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter nichts zu verlieren. Gerade deshalb könnte die Ausgangslage auch eine Chance sein. Ohne großen Druck können die Gastgeber befreit aufspielen und versuchen, dem bereits feststehenden Meister ein unangenehmes Spiel zu liefern.

Beeindruckende Siegesserie

Während Kassel seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen möchte, hofft der FCK darauf, den Favoriten zumindest ins Wanken zu bringen und sich mit einer starken Leistung aus der Heimspielserie zu verabschieden. In der Barbarossahalle ist damit alles angerichtet für ein spannendes Duell zwischen dem souveränen Aufsteiger und einem Lauterer Team, das noch einmal zeigen will, dass es auch gegen die besten Mannschaften der Liga bestehen kann. „Kassel hat die Liga bislang dominiert und ist ein absolut verdienter Aufsteiger. Wenn wir sie schlagen wollen muss wirklich alles passen“, sagt FCK-Berater Jan Christmann.