In einem turbulenten Spiel haben sich die Oberliga-Korbjäger des 1. FC Kaiserslautern am Samstag nach rund zweieinhalb Stunden mit 94:75 (49:41) bei TVG Baskets Trier durchgesetzt und grüßen mit SG Lützel-Post Koblenz von der Tabellenspitze.

„So etwas wie heute habe ich noch nicht erlebt“, gab Co-Trainer Thomas Erb nach der von zahlreichen Unterbrechungen geprägten Partie zu Protokoll. Gemeint haben dürfte er damit neben der ungewöhnlich hohen Anzahl an Fouls wohl auch das Personal am Anschreibetisch, das schlichtweg überfordert wirkte, wodurch sich die Begegnung in eine rekordverdächtige Länge zog.

Danach, dass die Rot-Weißen in Trier einen Kantersieg landen sollten, sah es bis zur 30. Minute keinesfalls aus. Die Mannschaft von Trainer Michael Skender konnte das erste Viertel nur knapp für sich entscheiden (18:17/10.) und sah sich über weite Strecken mit einem ebenbürtigen Gegner konfrontiert.

Kein einziges Mal in Rückstand

Dass die Roten Teufel kein einziges Mal in Rückstand gerieten, hatten sie neben einer guten Abwehrleistung vor allem Waldemar Nap zu verdanken, der im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr starke 34 Zähler auflegte. Der 2,01 Meter große Forward war auf dem Weg zum Korb meist nur mit unfairen Mitteln zu stoppen und versenkte zehn von zwölf Freiwürfen. Auch von außen zeigte sich der FCK-Topscorer treffsicher und versenkte insgesamt vier Dreier. Außer Nap trafen auch Routinier Thomas Erb (14) und Max Herzog (13) zweistellig.

Die Gäste bauten ihren knappen Vorsprung bis zur Pause auf 49:41 (20.) aus und schienen das Spiel nun im Griff zu haben. Trier kam nach dem Seitenwechsel allerdings auf und verkürzte den Rückstand auf 64:68 (30.). „Es war ein wildes Spiel, das wir zurecht gewonnen haben“, bilanzierte Erb mit Blick auf den Schlussabschnitt, den sein Team dank einer bärenstarken Abwehrleistung für sich entschied und mit 94:75 siegte. Dass Nap und Center Dejan Tomic mit ihrem jeweils fünften persönlichen Foul frühzeitig zum Duschen durften, fiel dank der starken Mannschaftsleistung nicht mehr ins Gewicht.