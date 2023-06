Dass so viel Spenden zusammenkommen würden, damit hätte die FCK-Gruppe „Wir sind Betze – FCK ein Leben lang“ selbst nicht gerechnet. Am Ende übergab sie 30.000 Euro, je zur Hälfte an die „Betze-Engel“ und den Förderverein des Nachwuchsleistungszentrums.

Knapp 120 Fans waren zum Sommerfest des FCK-Fanclubs „Wir sind Betze“ auf den Fröhnerhof gekommen, bei dem der Fanclub den Saisonabschluss und ein Fest der Begegnung feierte. Rund um den Pavillon von Ilse Freyermuth war jede Menge los. FCK-Profi Angelos Stavridis und Torwart-Legende Gerry Ehrmann gaben Autogramme. Stadionsprecher Horst Schömbs vertrat die „Betze-Engel“, Uwe Scherr und Dirk Walter das Nachwuchsleistungszentrum, Stefan Motzenbäcker den Förderverein des NLZ, Gero Scira den Vorstand des FCK. Und Frieder Mathis, Gründer und Vorsitzender von „Wir sind Betze“ den Fanclub, der einen Rekord aufgestellt hat. „So viele Spenden haben wir noch nie gesammelt“, gab er zu.

Zusammengekommen war die Summe durch Spenden bei Aktionen am Stand des Fanclubs vor der Westkurve und durch Versteigerungen über Facebook. Vor allem der Erlös der Versteigerungen hat auch ihn immer wieder überrascht. Trikots sind heiß begehrt. Terrence Boyds Schuh, den der Fußballer in Hannover Richtung Fans geworfen und den Frieder Mathis gefangen hatte, hat 800 Euro eingebracht. Am Stand gab es unter anderem Aufkleber mit dem Wir-sind-Betze-Logo, und so summierte sich das Ganze. Zur Freude der Spender und der Empfänger.

Die Vertreter von NLZ und „Betze-Engel“ bedankten sich herzlich für die Spende. Und der Fanclub feierte ausgiebig. FCK-Fan Marcus Sommer sorgte mit seinen Songs für Stimmung, DJ Freddy machte Partystimmung. Und ein paar Fans durften besonders jubeln. Sie hatten beim Bingo abgeräumt und so Preise wie eine Feuertonne mit FCK-Logo oder ein FCK-Trikot mit Autogrammen gewonnen. Auch wenn jetzt erst mal Pause ist: Der Club sammelt schon weiter eifrig Ideen für die neue Runde.