Fast 50.000 Menschen waren am Freitag in die Stadt gekommen, um im Fritz-Walter-Stadion das Relegationsspiel 1. FC Kaiserslautern gegen die SG Dynamo Dresden zu sehen. Trotz Hochrisikospiel und Maikerwe blieb es in Kaiserslautern friedlich. Zumindest bis zum Spiel.

Schon am Freitagnachmittag war die Kaiserslauterer Innenstadt in ein Meer aus roten Trikots, T-Shirts und Schals gehüllt. Von 15 Uhr an strömten Fans des 1. FC Kaiserslautern zum ausgerufenen Treffpunkt