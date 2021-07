Auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung landete das Gymper-Triathlon Team FCK nach dem letzten Wettkampf in Darmstadt. Bedingt durch Corona wurden nur drei der fünf geplanten Wettkämpfe in der Regionalliga Mitte der Frauen ausgetragen.

Nach dem ersten Platz beim ersten Wettkampf, dem vierten Platz beim zweiten, landeten die Damen des Gymper-Triathlon Teams FCK am Sonntag beim Sprint-Triathlon (800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 4,6 Kilometer Laufen) auf dem sechsten Platz.

Die Mannschaft konnte in Darmstadt verletzungsbedingt nicht mit ihrer stärksten Aufstellung an den Start gehen. Christine Westerhorstmann war in 1:10:13 Stunden die Schnellste des Teams (Schwimmen 11:49 Min., Rad 37:01 Min., Laufen 17:58 Min.), wurde gesamt-13. und Dritte ihrer Altersklasse.

Monika Frenger war mit ihrer Laufzeit von 16:55 Minuten nur drei Sekunden langsamer als die schnellste Frau an diesem Tag. Damit unterstrich sie ihre gute Form. Sie hatte eine Woche zuvor bei der Höllenberg Trail Trophy (45 km Mountainbike, 10 km Laufen ) ihre Altersklasse gewonnen.

Die weiteren Ergebnisse

Kristy Tielemans: 1:11:23 Std. (12:47 Min., 36:21 Min., 18:30 Min.) Gesamt 16., 4. AK 30, Monika Frenger: 1:13:23 Std. (14:25 Min., 38:31 Min., 16:55 Min.) Gesamt 18., 4. AK 35, Peggy Zimmermann: 1:16:53 Std. (14:55 Min., 38:03 Min., 20:07 Min.) Gesamt 28., 1. AK 45.