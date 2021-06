Die Frauen des Gymper-Triathlon-Teams 1. FC Kaiserslautern zeigten auch beim zweiten Wettkampf der Regionalligasaison in Darmstadt eine sehr gute Mannschaftsleistung. Durch ein Missverständnis beim Radfahren fuhr eine Athletin allerdings eine Runde zu wenig und wurde disqualifiziert, was die Frauen den Tagessieg kostete.

Normalerweise werden die ersten drei Athletinnen, die ins Ziel kommen, gewertet. Die Ligaordnung der Regionalliga schreibt in diesem Fall vor, dass die disqualifizierte Athletin auf den letzten Platz gesetzt und gewertet wird. Dadurch ist die Mannschaft auf den vierten Platz in der Gesamtwertung zurückgefallen. Bei den gezeigten Leistungen und noch zwei ausstehenden Wettkämpfen ist der erste Platz trotzdem noch erreichbar.

Der Triathlon wurde als Supersprint ausgetragen. Nach 400 Meter Schwimmen im 15,2 Grad kalten Wasser wurde eine dreistündige Pause eingelegt. Die 10 Kilometer Rad wurden auf der Radrennbahn absolviert, abschließend wurden 3,5 Kilometer gelaufen.

Doreen Simon war, wie beim ersten Wettkampf, wieder die Schnellste des Teams. Sie belegte in 34:50:41 Minuten den zweiten Platz gesamt (Schwimmen 6:00:22 Min. , Rad 15:25:82 Min., Laufen 13:34:27 Min.). Kristy Tilemans als Zehnte in 36:41:41 Minuten (5:55:48 Min., 15:50:29 Min., 14:55:65 Min. ) und Monika Frenger als 14. in 37:14:52 Minuten (7:06:50 Min., 16:36:88 Min., 13:31:14 Min. ) rundeten die gute Teamleistung ab. Frenger kam nicht in die Wertung, dafür wurde die disqualifizierte Christine Westerhorstmann auf den letzten Platz gesetzt und gewertet.