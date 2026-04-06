Das Landesligateam des 1. FC Kaiserslautern hat am Ostermontag alle überrascht und den zwei Klassen höher spielenden SV Ober-Olm mit 4:2 (4:1) besiegt.

Es steht damit im Verbandspokalfinale, trifft auf den Sieger der Begegnung SV Bretzenheim (Verbandsliga) - VfR Wormatia Worms (Regionalliga), die am 12. April ausgetragen wird. Spielerin des Spiels war Kapitänin Elin Hüser, die ihrem Team in den ersten 37 Minuten einen Hattrick bescherte. Sude Demir hatte davor zum 1:0 getroffen (5.). Nachdem Aicha Dali in der 21. Minute ausgeglichen hatte, führte der FCK zur Pause mit 4:1. Ein umstrittener Elfmeter, den Michelle Wycisk verwandelte (64.), machte die Begegnung noch mal spannend, doch am Ende jubelte der FCK und feierte mit den 250 Zuschauern. Verdientermaßen, wie Trainer Thomas Hartmann fand, der stolz auf sein Team war. Einen ausführlichen Bericht zum Spiel lesen Sie in der Mittwochsausgabe.