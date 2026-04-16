Kaiserslautern. Wormatia Worms heißt der Gegner der Fußballfrauen des 1. FC Kaiserslautern im Verbandspokalfinale.

Der Regionalligist hatte sich mit einem 1:0-Sieg gegen den Verbandsligisten SV Bretzenheim durchgesetzt. Die Fußballfrauen des FCK, die in der Landesliga angesiedelt sind und derzeit die Tabelle anführen, hatten sich im Vorfeld mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Ober-Olm (Regionalliga) durchgesetzt.

Das Verbandspokalfinale wird am Sonntag, 7. Juni, 16.15 Uhr, in Thaleischweiler-Fröschen ausgetragen. Das Spiel ist eingebunden in den Finaltag der B-, C-, D-Juniorinnen und Ü32-Seniorinnen, der um 11 Uhr startet.