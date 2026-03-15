Vor mehreren hundert Zuschauern hat der 1. FC Kaiserslautern am Samstag im letzten Heimspiel der Saison Meister ACT Kassel einen großen Kampf geliefert.

In einer stimmungsvollen und intensiven Partie brachte der Aufsteiger den ungeschlagenen Tabellenführer der in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest an den Rand einer Niederlage, musste sich am Ende jedoch knapp mit 87:91 (40:42) geschlagen geben.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Kassel reiste mit einer beeindruckenden Serie von 21 Siegen in Folge nach Kaiserslautern und hatte sich die Meisterschaft bereits gesichert. Der FCK hatte als Aufsteiger schon vor dem letzten Heimspiel eine Platzierung unter den besten fünf Teams der Liga sicher. Dennoch wollte sich die Mannschaft von Trainer Michael Skender vor heimischem Publikum noch einmal von ihrer besten Seite zeigen – trotz einiger personeller Sorgen.

Münch übernimmt Verantwortung

Die Rot-Weißen mussten mal wieder improvisieren. Mit Nils Klein fehlte ein wichtiger Dreierschütze, der dem Spiel der Lauterer Tempo und das gewisse Extra verleiht. Aufbauspieler Vicente Baca Montero durfte nicht eingesetzt werden, da er bereits die maximal erlaubten fünf Einsätze in der ersten Mannschaft absolviert hatte und damit für den Rest der Saison nicht mehr spielberechtigt ist. So musste Routinier Johannes Münch noch einmal in die Bresche springen und auf der Guard-Position zusätzliche Verantwortung übernehmen.

Der Start in die Partie verlief zunächst ganz nach dem Geschmack der Gäste. Kassel traf aus allen Lagen und erspielte sich schnell eine deutliche Führung. Als der Meister von 9:4 über 16:6 auf 26:10 (8.) davonzog, schien sich der erwartete Spielverlauf anzudeuten – im Hinspiel hatte der FCK mit 96:126 klar den Kürzeren gezogen. Doch die Lauterer zeigten Charakter. Mit viel Einsatz und Energie kämpften sie sich bis zum Ende des ersten Viertels wieder heran und verkürzten mit einem 11:2-Lauf auf 21:28 (10.). „Lautern ist eine Topmannschaft und es hat großen Spaß gemacht, hier zu spielen. Auch wenn es von außen betrachtet zuweilen durchaus hitzig zuging, war das unter dem Strich eine feine Sache“, sagte ACT-Spielertrainer Cedric Toth mit Blick auf das ein oder andere Scharmützel, dass sich im Kampf um den Ball zugetragen hatte. „Es war für die Schiedsrichter heute alles andere als einfach. Dass es phasenweise recht emotional zugegangen ist, spricht dafür, dass beide Mannschaften unbedingt gewinnen und nichts abschenken wollten“, konstatierte FCK-Berater Jan Christmann.

Offener Schlagabtausch

Mitte des zweiten Viertels war es schließlich Lukas Kühn, der die famose Aufholjagd mit seinem Treffer zum 30:30-Ausgleich krönte. Von diesem Moment an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der FCK dem Spitzenreiter auf Augenhöhe begegnete und zwischenzeitlich sogar in Führung ging. Zur Halbzeit lag Kassel lediglich mit 42:40 (20.) vorne. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng. Kassel gelang es nicht, sich auf mehr als sechs Punkte abzusetzen (58:64/63:69/68:74).

Die Begegnung entwickelte sich zu einem echten Krimi, weil die Rot-Weißen bis zur letzten Sekunde an den Sieg glaubten. Kurz vor dem Ende wurde es dann richtig dramatisch: Kassels Tim Schuster zeigte beim Stand von 83:82 (39.) Nerven und vergab zwei Freiwürfe in Folge, machte es nach dem gescheiterten Gegenzug der Hausherren jedoch besser und erhöhte auf 85:82. FCK-Routinier Gergely Hosszu hatte den Ausgleich in der Hand, seine beiden Distanzwürfe zum möglichen Ausgleich verfehlten jedoch jeweils knapp ihr Ziel.

Naps Dunking

Dass Waldemar Nap per krachendem Dunking zwölf Sekunden vor dem Ende auf 87:88 (40.) verkürzte taugte nur noch zur Ergebniskosmetik, weil Kassel sich kurz darauf nach einem vergebenem Freiwurf den alles entscheidenden Offensivrebound sicherte und Schuster zum 91:87-Endstand traf.

„Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Vor dem Spiel hätte wohl kaum jemand gedacht, dass es so knapp werden würde, von daher können wir heute sehr zufrieden sein. Es freut mich für die vielen Zuschauer, die heute hier waren, dass sie zum Abschluss noch mal ein richtig gutes Spiel gesehen haben“, bilanzierte Lauterns Routinier Gergely Hosszu. Beste Schützen waren Nap (38) und Max Herzog (15).