Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ja, ist denn heut´ schon Weihnachten?“, dürfte sich der ein oder andere Zuschauer am Sonntagnachmittag in der Barbarossahalle gefragt haben, nachdem das Team seinen Fans pünktlich zum 1. Advent den zweiten Sieg in Folge beschert hatte. Dieses Kunststück war den Regionalliga-Korbjägern zuletzt in der Spielzeit 2019/20 gelungen.

Der Sieg gegen die ersatzgeschwächten Ulmer, bei denen mit Tobias Jensen, Jacob Ensminger und David Fuchs gleich drei Spieler fehlten, die im Schnitt zweistellig punkten, war sportlich