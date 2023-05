Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weihnachten 2020 ist anders, auch für die Spieler. Sie haben unruhige Zeiten hinter sich und wohl noch vor sich, und die Weihnachtsferien sind extrem kurz. Am Samstag wird gespielt, am Sonntag trifft sich die Mannschaft noch mal, dann ist eine Woche Pause, und am 27. geht es wieder weiter. Da steht gleich mal ein Coronatest an, kurz darauf folgt der zweite. Ab 28. wird wieder trainiert.

Trainingslager fällt aus

Wäre die Saison normal verlaufen, ohne Corona, würde es am 3. Januar wieder losgehen, dann stünde die Fahrt ins Trainingslager auf dem Programm. Diesmal ist