Wer am Samstagabend, 31. August, im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion die Partie zwischen dem 1. FCK und Hertha BSC verfolgen möchte (Anstoß 20.30 Uhr), der sollte für die An- und Abreise aufgrund der Baustellen-Situation ausreichend Zeit einplanen, rät die Polizei.

Da aktuell beispielsweise in der Hegelstraße gebaut wird, gilt vor dem Spiel von der Straße Zum Betzenberg bis zum Parkplatz Süd in der Hegelstraße eine Einbahnstraßenregelung. Die Einfahrt wird nur mit der entsprechenden Parkberechtigung für die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2 gewährt, kündigt die Polizei an.

Da das Stadion womöglich ausverkauft sein wird, ist mit einer starken Auslastung der Parkplätze in der Stadt zu rechnen. Die Polizei rät, rechtzeitig die Park-and-Ride-Flächen Universität und Schweinsdell anzufahren. Wie der FCK mitteilt, ändert sich die Route der Pendelbusse, die ab der Universität verkehren. Sie fahren künftig über die Gottlieb-Daimler-Straße und stoppen an den Haltestellen Uni Zentral, Uni Süd und Uni West. Als Parkfläche steht auch der Messeplatz zur Verfügung, den insbesondere Gästefans nutzen sollen.

Auf dem Betze drohen Knöllchen

Teuer kann es für all diejenigen werden, die das Wohngebiet Betzenberg ansteuern. Seit dieser Saison dürfen dort ab zwei Stunden vor dem Spiel nur noch Bewohner mit Ausnahmegenehmigung parken. Wer sich nicht daran hält, wird kostenpflichtig verwarnt, im Zweifelsfall kann das Fahrzeug abgeschleppt werden, heißt es weiter.

Die Bahn setzt laut Polizei am Spieltag zusätzliche Züge ein. Infos hierzu finden sich auf der Homepage der Bahn.