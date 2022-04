„Da nach Abstimmung mit der Polizei Block 19 aus Sicherheitsgründen als Pufferblock dient, sind beim FCK aktuell keine Tickets mehr für das Heimspiel FC Kaiserslautern gegen FC Saarbrücken am 17. April erhältlich“, teilt der Verein via Twitter mit. Demnach sind bereits eineinhalb Wochen vor dem Derby „alle aktuell verfügbaren 46.895 Tickets“ abgesetzt.

SWK Verkehrs-AG rät, nicht mit dem eigenen Wagen anzureisen

Auf den Besucheransturm aufs Fritz-Walter-Stadion reagiert auch die SWK Verkehrs-AG und kündigt eine zusätzliche Park-und-Ride-Route mit Haltestelle Globus am Opelkreisel an. P+R-Busse pendeln, wie gewohnt, ab KL-Ost und Uni sowie zusätzlich ab der Linienbushaltestelle Globus am Opelkreisel. Die Fans haben die Möglichkeit den Kundenparkplatz des Globus Einkaufsmarktes (Merkurstraße 57) zu nutzen. Die Haltestelle Globus ist von dort aus über eine Treppe (in Höhe der Waschanlage) direkt zu erreichen. Wegen der hohen Besucherzahl verkehren die Pendelbusse aller Routen bereits ab 11.30 Uhr zum Stadion, so die SWK Verkehrs-AG. Aufgrund der Verkehrs- und Parkplatzsituation rund ums Stadion wird allen Zuschauern empfohlen, das P+R-Angebot zu nutzen. Die Verkehrs-AG rät von einer individuellen Anreise ab.