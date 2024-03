Im letzten Spiel der laufenden Saison Jahres gastieren die Herren des 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20 Uhr) beim Tabellenneunten MJC Trier. Einen Sieg vorausgesetzt, würde die Mannschaft von Trainer Michael Skender die Spielzeit auf Rang drei beenden.

Die bereits als Absteiger feststehenden FCK-Damen treten am Sonntag (18 Uhr) beim Tabellennachbarn TSG Wieseck an. Es wird das vorerst letzte Regionalligaspiel für die Barbarossastädterinnen sein.

Für die vom Verletzungspech gebeutelten Damen, die seit Anfang Februar auf ihre fehlende Topscorerin Theresa Schmitt verzichten müssen, geht es beim Saisonfinale in erster Linie darum, sich nach zwei Jahren in der dritthöchsten Spielklasse erhobenen Hauptes aus dieser zu verabschieden. Ein Sieg mehr im bisherigen Saisonverlauf hätte den FCK-Damen am Sonntag ein Endspiel im Kampf um den Klassenverbleib beschert, so aber ist der Abstieg bereits beschlossene Sache. „Aufgrund der jüngsten Niederlagen haben wir die Chance verspielt, uns am letzten Spieltag einen Nichtabstiegsplatz zu erkämpfen. Damit haben wir unser Saisonziel verpasst, was natürlich sehr enttäuschend ist, zumal wir das ein oder andere Spiel knapp verloren haben“, erläutert Max Middleton, Trainer des Tabellenletzten.

Nur 46 Punkte im Schnitt

Besonders ärgerlich dürfte aus seiner Sicht die vermeidbare 59:60-Niederlage Ende Januar beim ASC Mainz II gewesen sein, wo sein Team einen möglichen Sieg an der Freiwurflinie verschenkte. Auch im letzten Heimspiel gegen die SG Weiterstadt, das mit 43:55 verloren ging, wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn der FCK im Spiel nach vorne mehr Durchschlagskraft entwickelt hätte.

Mit nur 46 erzielten Punkten im Schnitt sind die Rot-Weißen das offensivschwächste Team der Liga. Auch von außen zeigten sich die Westpfälzerinnen bislang wenig treffsicher. Kein anderes Team hat weniger Dreier erzielt. Der Rückstand des FCK (vier Zähler) auf die beiden punktgleichen Tabellennachbarn DJK Nieder-Olm und TSG Wieseck (je sechs) beträgt zwei Punkte. Bei Punktgleichheit hätten die Rot-Weißen jedoch aufgrund des direkten Vergleichs das Nachsehen.

FCK-Herren beim MJC Trier

Die FCK-Herren haben sich nach zwei Abstiegen in Folge und zahlreichen Personalrochaden gefangen. Das Ziel, einen Platz unter den ersten Drei zu erreichen, kann mit einem Sieg beim Tabellenneunten MJC Trier aus eigener Kraft erreicht werden. Sollte die punktgleiche Eintracht Lambsheim ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Zweibrücken nicht gewinnen, würden die Lauterer auch im Fall einer Niederlage Rang drei behaupten.

Den Kampf um die Meisterschaft hat Mitabsteiger ASC Mainz bereits drei Spieltage vor Schluss für sich entschieden. Die Rheinhessen führen die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor der als Vizemeister feststehenden SG Lützel-Post Koblenz II an.