Die Damen des 1. FC Kaiserslautern haben ihr letztes Spiel in der Basketball-Regionalliga am Samstag beim MJC Trier mit 33:78 (15:38) verloren und beschließen die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. Ob der Klassenerhalt damit gesichert ist, steht noch nicht fest. Der neue Trainer hingegen schon.

Statt Trainerin Frauke Woll wird zukünftig Max Middleton (28) die Geschicke der Damenmannschaft lenken. Middleton ist kein Unbekannter, geht er doch seit vielen Jahren für die Herren des FCK auf die Jagd nach Körben. Woll hatte die Mannschaft 2021/22 zum Aufstieg in die Regionalliga geführt und ihr Amt im Anschluss zur Verfügung gestellt. Da es unter Nachfolger Johannes Krüger sportlich nicht wie gewünscht lief, kehrte Woll Ende Oktober zurück, um mit dem Team den Klassenverbleib zu sichern. Ihr Rückzug zum Ende der Saison stand für die Trainerin von vornherein fest: „Nach so vielen Jahren im Basketball freue ich mich auf freie Wochenenden und darauf keinerlei Verpflichtungen zu haben. Die Arbeit rund um die Spiele und das Training ist nicht zu unterschätzen und der Zeitfaktor ist enorm. Insofern freue ich mich einfach auf mehr Zeit für Familie und Freunde.“

Klassenverbleib wackelt noch

Unter Woll gelangen der Mannschaft, die bis zur Demission von Krüger punkt- und sieglos am Tabellenende stand, gegen Ende der Rückrunde zwei Siege gegen den MTV Kronberg (75:57) und bei Eintracht Frankfurt (67:50). Hinzu kamen zwei Punkte am grünen Tisch gegen TSV Grünberg II, der das Spiel kurzfristig abgesagt hatte. „Als ich die Mannschaft wieder übernommen habe, musste erstmal an der Kondition und Schnellkraft gearbeitet werden. Man hat nach einigen Wochen dann gemerkt, dass die Mannschaft deutlich fitter wurde. Auch der Spaß kam zurück. Ich bin mir sicher, dass die Saison für uns leichter verlaufen wäre, wenn von Anfang an dieser Spirit da gewesen wäre. Insofern hoffe ich, dass dieses Team wieder in der Regionalliga antritt und bin mir sicher, dass Max Middleton das Team dafür super vorbereiten wird“, betont Woll.

Ob die Rot-Weißen in der dritthöchsten Spielklasse bleiben werden, hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus der Zweiten Bundesliga in die Regionalliga Nord absteigen und ob eine Mannschaft aus der Oberliga ihr Aufstiegsrecht wahrnimmt.