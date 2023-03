Die Damen des 1. FC Kaiserslautern haben beim Tabellenvierten TSG Wieseck einen starken Auftritt hingelegt. Beim 63:77 (31:37) sah sich das Team in der entscheidenden Phase aber von den Schiedsrichtern benachteiligt. Am Samstag (20 Uhr/Barbarossahalle) könnte mit einem Sieg gegen den TSV Grünberg II der Klassenverbleib perfekt gemacht werden.

„Uns war klar, dass das kein einfacher Spieltag wird, trotzdem waren wir heiß drauf, ein Spiel gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel zu gewinnen“, betonte Trainerin Frauke Woll. Ihr Team hatte die schnellen Spielerinnen der TSG gut im Griff und zog sein Spiel konsequent durch. Zur Halbzeit betrug der Rückstand nur sechs Punkte (31:37/20.).

Nach dem Seitenwechsel agierte der FCK im Spielaufbau zuweilen überhastet und versäumte es, sich gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Hinzu kamen vermeidbare Ballverluste. Der Tabellenvorletzte konnte das Spiel bis in den Schlussabschnitt hinein offen gestalten und war bis zum 52:58 (32.) in Schlagdistanz.

„Das machte mich sprachlos“

„Dann kamen die Schiedsrichter ins Spiel“, haderte Woll, die mit der Leistung der Unparteiischen im letzten Viertel nicht zufrieden war: „Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie ausgeglichen gepfiffen, doch was dann geboten wurde, machte mich sprachlos. Obwohl die Spielerin von Wieseck bei zwei Freiwürfen die Linie übertrat, wurden die Punkte gezählt und uns im direkten Gegenzug ein Schnellangriff abgepfiffen.“

Auch in puncto Foulverteilung fühlten sich die Rot-Weißen übervorteilt. Allein im letzten Viertel kassierten die Gäste zwölf persönliche Fouls, was unter anderem zum Ausschluss von Angjela Davitkova und Hannah Krull führte. „Ich will nicht sagen, dass wir wegen der Schiedsrichterleistung verloren haben, aber das, was da geboten wurde, war schon krass. Jetzt dürfen wir gedanklich nicht an dieser Niederlage hängen bleiben“, stellte Woll mit Blick auf das Spiel gegen Grünberg II klar. Der FCK steht vor dem letzten Heimspiel auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Sollte das Team gegen Grünberg gewinnen und Eintracht Frankfurt in Wieseck verlieren, wäre der Klassenverbleib dank des gewonnenen direkten Vergleichs vorzeitig geschafft.