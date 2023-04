Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Korbjägerinnen des 1. FC Kaiserslautern peilen am Samstag (20 Uhr/Barbarossahalle) den ersten Saisonsieg an. Nach zwei Niederlagen in Folge steht die Mannschaft von Trainer Johannes Krüger gegen Zweitligaabsteiger SG Weiterstadt vor einer kniffligen Aufgabe.

Weiterstadt ist mit einem 76:49-Erfolg gegen den ASC Mainz II in die Saison gestartet. Im ersten Auswärtsspiel bei Bad Homburg II musste man sich mit 61:71 geschlagen geben. Das Spiel beim amtierenden