Die Regionalliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern haben sich am Samstag mit einer Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Dillingen Diamonds in die Winterpause verabschiedet. Beim 46:81 (23:35) stach Theresa Schmitt hervor, die 16 Punkte erzielte.

Die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll blieb auch im zwölften Anlauf seit dem Aufstieg in die dritthöchste Spielkasse sieglos und überwintert auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Vorletzten Eintracht Frankfurt beträgt zwei Punkte. Der Klassenerhalt ist also noch zu schaffen, zumindest wenn es bei einem Absteiger bleiben sollte.

Das Spiel gegen Dilllingen begann mit einer kalten Dusche für die Westpfälzerinnen, die schnell mit 2:12 (6.) im Hintertreffen lagen. Das Team zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich bis zum Ende des ersten Viertels auf 15:19 (10.) heran. Der FCK verteidigte mit hohem Engagement, ließ im Spiel nach vorne aber zu viel liegen. Obwohl Dillingen im zweiten Viertel nur 14 Punkte erzielte, gelang es den Gästen, die Führung bis zum Seitenwechsel auf 35:23 (20.) auszubauen.

Alle Freiwürfe sitzen

„Wir hatten uns vorgenommen, Dillingen so lange wie möglich zu ärgern. Das ist uns in der ersten Halbzeit auch ganz gut gelungen. Für uns war es wichtig, nach dem Spiel gegen Trier, wo überhaupt nichts zusammenlief, wieder einen Schritt nach vorne zu machen“, analysierte Woll. Dem schnellen Spiel der Diamonds hatte der FCK im dritten Viertel nicht mehr viel entgegenzusetzen. Wie schon im zweiten Viertel ließ Dillingen nur acht Punkte zu und baute seine Führung kontinuierlich auf 57:31 (30.) aus.

Positiv hervorzuheben war bei den Gastgeberinnen die hundertprozentige Trefferquote von der Linie, von wo aus zwölf von zwölf Freiwürfen ihr Ziel fanden. Dass die Saarländerinnen jeden zweiten Freiwurf danebensetzten, änderte am Spielausgang nichts.

Besonders starke Liga

„Der Spielverlauf war dem Tabellenstand entsprechend. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Jetzt geht es erst mal in die Winterpause“, erläuterte Woll. Das erste Spiel im neuen Jahr steht am 15. Januar um 16 Uhr beim Tabellensiebten SV Dreieichenhain auf dem Programm. Bis dahin sollten dann auch Hanna Zabielina (Grippe) und Alysia Joubert (Fingerbruch) wieder zur Verfügung stehen. „Natürlich ist es bislang nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber die Regionalliga ist auch wirklich sehr stark dieses Jahr“, fasste die Trainerin den bisherigen Saisonverlauf zusammen.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Schmitt (16), Davitkova (8), Suveydzdis (7), Rasc (6), Krüger (3), L. Woll, M. Sajons, Herzog (je 2), Knerr, Becker, Damm