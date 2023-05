Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige gute Phasen und Korbwürfe. Ja, die hatten die Basketballer des 1. FC Kaiserslautern. Doch das war zu wenig, um am Ende als Sieger vom Parkett zu gehen. So mussten sie sich am Mittwoch in der Barbarossahalle den Sunkings Saarlouis und ihrem Ausnahmespieler Ricky Easterling deutlich mit 83:97 (37:50) geschlagen geben. Nach acht Niederlagen in Folge ist damit der Abstieg aus der Regionalliga Südwest so gut wie besiegelt.

Deutliche Worte fand Kerstin Coursey, nachdem das FCK-Team zum 17. Mal in der laufenden Runde den Kürzeren gezogen hatte. Die Mannschaft habe „ein bisschen lasch gespielt, nicht alles gegeben“,