Der 1. FC Kaiserslautern steht in der Zweiten Basketball-Regionalliga Nord vor dem zweiten Abstieg in Folge. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt drei Spieltage vor dem Ende der Saison vier Punkte. Ein Sieg im Derby bei der SG TV Dürkheim-BI Speyer II am Sonntag (16 Uhr) ist Pflicht, wenn der Klassenverbleib noch gelingen soll.

Die seit fünf Spielen sieglose Mannschaft von Trainer Michael Skender zeigte in den jüngsten beiden Spielen, dass sie dazu bereit ist, um den Klassenverbleib zu kämpfen. Der bitteren Heimniederlage