Der 1. FC Kaiserslautern steht zwei Spieltage vor dem Ende der Saison als Absteiger in die Zweite Regionalliga fest. Das letzte Heimspiel am Samstag (16.30 Uhr/Barbarossahalle) gegen Ludwigsburg ist daher sportlich bedeutungslos und hat nur noch statistischen Wert. Für Ludwigsburg geht es immerhin noch um die Vizemeisterschaft.

Die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen. So steht Spitzenreiter Gießen als Aufsteiger in die Zweite Basketball-Bundesliga ProB fest. Die Hessen machten ihr Meisterstück bereits am 9. April