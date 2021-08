Das erste Auswärtsspiel des Jahres führt die Regionalliga-Basketballer des 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20 Uhr) zum TV Idstein. Im Vergleich zur deutlichen Auftaktniederlage gegen den TV Langen muss sich die Mannschaft von Trainer Mario Coursey in allen Bereichen steigern, wenn sie am Ende nicht erneut mit leeren Händen dastehen will.

Während Idstein mit einem 89:71-Erfolg gegen die Gießen Pointers in die Saison gestartet ist, kamen die Roten Teufel bei ihrer Heimpremiere mit 58:94 unter die Räder.

„Kaiserslautern ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie spielen typisch amerikanischen Basketball, das Spiel ist geprägt von vielen schnellen Abschlüssen, die Spieler haben viele Freiheiten in ihrem Spiel. Daher ist es nicht einfach, sich auf sie vorzubereiten“, warnt TV Idstein-Coach Igor Starcevic davor, die Begegnung gegen die schwach gestarteten Westpfälzer auf die leichte Schulter zu nehmen. Wohl wissend, dass der FCK in der vergangenen Saison einen Sieg aus der Taubenberghalle entführen konnte.

An guten Tagen

Das Mittel der Wahl war damals eine fast durchgängig praktizierte Zonenverteidigung. „Wenn wir keinen guten Tag von der Dreierlinie haben, dann wird es schwer. Wir werden uns gut auf die Zone vorbereiten und hoffen auf den zweiten Sieg“, sieht Starcevic sein Team auf den Gegner gut vorbereitet.

Beim Auftaktsieg gegen Gießen stach vor allem Topscorer Jeremy Ingram (33 Punkte) hervor, der sich besonders von außen extrem treffsicher zeigte und bei fünf von sieben Versuchen erfolgreich war. Zum Vergleich: Die Team-Dreierquote der Roten Teufel lag gegen den TV Langen bei fünf von 23.

Der Lichtblick

Einer der wenigen Lichtblicke war Rückkehrer Dimitrij Kreis. Am Ende standen 16 Punkte, sieben Rebounds und vier Korbvorlagen für den Aufbauspieler zu Buche. Ansonsten traf nur Aaron Ellis (10) zweistellig. „Das war ein ganz miserabler Start, besonders die erste Halbzeit. Es war ein komplett anderes Team als das, was man vom Training her kennt. Es herrschte zu viel Unruhe und Nervosität bei den jungen Spielern vor, die auf diesem Niveau noch unerfahren sind. Da gilt es, Routine reinzubringen und die Köpfe freizubekommen. Jeder einzelne Spieler muss seine Rolle auf dem Court erfüllen“, betont Kaiserslauterns Sportliche Leiterin Kerstin Coursey. Die Mannschaft habe zu viele vermeintlich einfache Punkte liegengelassen und Schwächen beim Rebound gezeigt.

2,06 Meter, 125 Kilogramm

Neuzugang Milan Vago, ein klassischer Center, fehlte über weite Strecken die Bindung zum Spiel. Seine stärkste Phase hatte der Slowake im dritten Viertel, als er seine Stärken am Brett ausspielte und acht Punkte erzielte. Mit seiner Körpergröße von 2,06 Meter und einem Gewicht von 125 Kilogramm bringt der 25-Jährige körperlich alle Voraussetzungen mit, um die altbekannte Reboundschwäche der Roten Teufel zu beheben. Auch De Sousa und Kevin Croom können deutlich mehr, als sie gegen Langen gezeigt haben.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Kreis, Ellis, Herzog, Vago, Croom, Bauer, Middleton, De Sousa, Henke, Nebo, Weißmann