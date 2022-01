Wegen positiver Ergebnisse bei der Corona-Testung der Basketballer des 1. FC Kaiserslautern wurde das Auswärtsspiel des FCK in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest abgesagt. Das Team sollte am Samstag bei der BSG Basket Ludwigsburg antreten, wollte beim Tabellensechsten Selbstvertrauen tanken für das Spiel gegen den Spitzenreiter MTV Stuttgart, das eine Woche später auf dem Spielplan steht. Jetzt muss erst mal abgewartet werden. Die betroffenen Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne, das Training wurde vorübergehend abgesetzt.