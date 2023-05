Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U17 des 1. FC Kaiserslautern gastiert als Tabellenführer am Sonntag (14 Uhr) bei der SpVgg EGC Wirges. Trainer Dennis Will warnt vor einem Gegner, der bereits andere Favoriten ärgern konnte. Die bisher eindrucksvolle Bilanz seines Teams in der Regionalliga Südwest führt Will auch auf die mentale Einstellung zurück.

In der vergangenen englischen Woche konnten die Roten Teufel ihre Tabellenführung weiter ausbauen. Mit drei Siegen ohne Gegentor haben sie ihren Aufstiegsanspruch untermauert. Dabei besiegten