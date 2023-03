Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U17 des 1. FCK geht nach dem gelungenen Saisonauftakt in eine englische Woche. Der erste der drei Einsätze steht am Samstag um 13 Uhr im Sportpark Rote Teufel gegen die TuS Koblenz an. Trainer Dennis Will erläutert, welche Vorteile die Saison in der B-Junioren-Regionalliga für sein Team haben kann.

Zwei Spiele, 17 erzielte Tore und keinen Gegentreffer kassiert. Mit dieser makellosen Bilanz zum Saisonstart untermauern die B-Junioren des FCK ihre Aufstiegsambitionen. Um den Nachwuchsspielern beste