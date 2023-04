Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Max Bergemann-Gorski soll die U17 des 1. FC Kaiserslautern wieder in die Spur bringen. Der 26-jährige neue Trainer will der zuletzt enttäuschenden Mannschaft neues Selbstvertrauen vermitteln. Mit intensivem und mutigem Fußball soll sein Team am Samstag beim FC Augsburg um 14. 30 Uhr bestehen.

„Für mich ist es ein großes Zeichen von Wertschätzung, die mir der Verein entgegenbringt. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin voller Tatendrang“, äußert