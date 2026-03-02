Ein Ausrufezeichen setzt die FCK-U17 beim 1. FC Nürnberg. Coach Maurizio De Vico spricht von einer überragenden Mannschaftsleistung und hebt einen Spieler besonders hervor.

Die U17 des 1. FC Kaiserslautern hat beim 1. FC Nürnberg mit 4:1 gewonnen und damit die ersten drei Punkte in der Liga A eingefahren – ausgerechnet gegen einen Gegner, der bis dahin als Maßstab der Gruppe galt. Für die jungen Roten Teufel war es nicht „nur“ ein Sieg, das war ein Ausrufezeichen.

Trainer Maurizio De Vico stellte voran, wie stark er den Gegner einschätzt: „ Nürnberg ist natürlich eine absolute Top-Mannschaft, die in den drei Spielen bisher nur fünf Gegentore kassierte und sieben Punkte geholt hat.“ Umso bemerkenswerter, wie der FCK die Partie anging: hochkonzentriert, aggressiv, hellwach. „Wir waren von der ersten Minute an sehr griffig und hatten eine sehr hohe Intensität in unserem Spiel“, sagte De Vico – und genau diese Intensität war die Geschichte dieses Nachmittags.

Kaiserslautern setzte Nürnberg früh unter Stress, gewann „zweite Bälle“, war im Zugriff. Nach 20 Minuten folgte die Belohnung: Nichita Cucuruz verwandelte einen Elfmeter zum 0:1. Es war der verdiente Lohn für eine Phase, in der der FCK mehr wollte als nur mitspielen.

Ein Moment der Unkonzentriertheit

Kurz darauf wurde es dennoch kurz unruhig – und auch das passte ins Bild der bisherigen Wochen: ein Moment der Unkonzentriertheit, der auf diesem Niveau sofort bestraft wird. „Danach waren wir im eigenen Strafraum ein Stück weit zu unkonzentriert, woraus dann kurze Zeit später auch die Elfmetersituation für Nürnberg zustande kam“, sagte De Vico. Cem Halaco glich in der 25. Minute per Strafstoß aus.

„Nach dem Ausgleich kam Nürnberg dann besser ins Spiel. Trotzdem haben wir auch in dieser Phase eine gute Haltung gezeigt“, so Maurizio De Vico. Und diese Haltung zahlte sich unmittelbar aus – mit einem Doppelschlag, der Nürnberg den Stecker zog. Erst traf Gionathan Arcuri zum 1:2 (44.), dann legte noch Hamza Ohran praktisch mit dem Pausenpfiff das 1:3 nach (45.).

FCK-U17 siegt absolut verdient

Die zweite Halbzeit war dann weniger Verwaltung als Fortsetzung. „Wir haben uns dann für die zweiten 45 Minuten vorgenommen, keinen Schritt weniger zu gehen, sondern genau so leidenschaftlich und intensiv weiterzumachen“, so der FCK-Coach. Kaiserslautern blieb mutig – und traf erneut. Ohran machte in der 57. Minute das 1:4, schnürte seinen Doppelpack. „Wir hatten durchaus auch Chancen, noch weitere Treffer zu erzielen“, sagte De Vico. Sein Fazit war eindeutig: „Alles in allem war es eine überragende Mannschaftsleistung und damit auch ein absolut verdienter Sieg.“

Dion Hofmeister bringt Extra-Prozente

Ein entscheidender Faktor war dabei eine Personalie, die man im Vorfeld so nicht zwingend auf dem Zettel hatte: Dion Hofmeister stand überraschend zur Verfügung, weil er am Samstag beim Profispiel gegen den SC Paderborn nicht eingesetzt worden war. In Nürnberg spielte er fast durch – und brachte genau jene Faktoren, die Spiele kippen können. De Vico betonte: „Uns alle hat gefreut, dass Dion jetzt in Nürnberg dabei war. Er gibt uns natürlich die Extra-Prozente, die dann auch den Unterschied machen können.“ Und weiter: „Er gibt Stabilität und Führung. Für die Mannschaft war das ein großer Impuls, nicht nur auf dem Platz, sondern besonders auch daneben.“