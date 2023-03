Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Abstiegskampf der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest steht für die U17 des FCK eine Partie gegen einen direkten Konkurrenten an. Gegen die Stuttgarter Kickers soll am Sonntag um 14 Uhr auf Platz vier am Betzenberg der dritte Saisonsieg glücken.

Die letzte Ligapartie der B-Junioren gegen Bayern Münden musste aufgrund der 2G-Regularien in Bayern abgesagt werden, die nicht die gesamte Mannschaft des FCK erfüllen konnte. Stattdessen