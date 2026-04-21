Es war der Schlussakkord, den niemand brauchte. Die B-Junioren des 1. FC Kaiserslautern verlieren beim FC Bayern mit 0:8 – ganz entgegen ihren sonstigen Saisonleistungen.

„Es war eine enttäuschende und natürlich auch deftige Niederlage für uns“, sagte Lauterns Trainer Maurizio De Vico, und er nannte es beim Namen: „Es war ein kollektiver Blackout, von dem wir natürlich alle enttäuscht waren.“ Seine Erklärung zielt weniger auf Taktik als auf Psychologie. „Ich glaube, dass wir uns zu sehr haben blenden lassen vom großen Namen des Gegners, dem Stadion, der ganzen Situation. Das hat uns gehemmt.“

Der Spielverlauf bestätigte diese Deutung. Nach zehn Minuten lag der FCK bereits zurück, Aviel Hentcho Nseke traf zum 1:0. Danach entwickelte das Spiel eine Eigendynamik, die Kaiserslautern nicht stoppen konnte. „Das Spiel nimmt im Jugendfußball schnell eine Dynamik an, wir konnten uns von dem frühen Rückstand nicht erholen“, sagte De Vico. Bayern legte nach, Philipp von Taube traf binnen zwei Minuten doppelt zum 2:0 und 3:0, Leeron Danioko erhöhte auf 4:0. Noch vor der Pause stand es 5:0, erneut durch Nseke.

De Vico: Leistung spielt nicht die Saison wider

In solchen Momenten wirkt ein Spiel wie ein Sog. In jedem Zweikampf kommt man einen Schritt zu spät, jede Klärung landet wieder beim Gegner, und jeder Fehler wird zu einer Einladung. Der FCK bekam den Kopf nicht mehr hoch und den Körper nicht mehr in die Duelle. Nach dem Seitenwechsel setzte Bayern die Serie fort. Bastian Assomo traf dreimal, einmal per Elfmeter – 0:8. Am Ende stand ein Ergebnis, das man als Mannschaft nicht akzeptieren kann, aber als Moment in einem Entwicklungsprozess trotzdem einordnen muss.

De Vico tat beides. Er ließ keinen Zweifel daran, dass die Zahl der Gegentore nicht zu rechtfertigen ist. Gleichzeitig stellte er klar, dass dieses Spiel nicht als Saisonurteil taugt. „Wir konnten in der Liga A bis dato jedes Spiel offen gestalten. Deshalb spiegelt dieser Blackout nicht die Leistung der Mannschaft in der Saison wider.“ Das ist eine wichtige Perspektive, weil Kaiserslautern in dieser Hauptrunde tatsächlich mehrfach gezeigt hat, dass es in dieser Liga mitspielen kann, auch gegen starke Gegner.

Liga beendet, weiter mit Training und Testspielen

Entscheidend ist jetzt der Umgang mit der hohen Niederlage. Der Trainer kündigte an, dass die Partie intern aufgearbeitet wird, aber ohne öffentliches Nachtreten. „Das Spiel wird intern thematisiert, aber die Jungs wissen natürlich selbst, dass es zu solch einem Auftritt eigentlich nicht kommen soll.“ Deshalb werde man auch „auf eine große Aufmerksamkeit auf dieses Spiel“ verzichten, „auch, um die Spieler zu schützen“. Und De Vico zog eine klare Linie gegen das reflexhafte Abwerten. „Ich stelle mich auch jetzt nicht hin und rede alles schlecht, denn das war nicht das normale Spiel dieser Mannschaft.“

Für den FCK endet damit die Liga A und faktisch die Saison, doch der Betrieb läuft weiter. „Wir bleiben weiterhin im gewohnten Trainingsrhythmus und haben noch knapp vier Wochen, in denen wir auch das ein oder andere Testspiel absolvieren werden“, sagte De Vico. Der Blackout bleibt eine harte Erinnerung, aber er darf nicht das letzte Wort über eine Spielzeit sein, die in vielen Momenten deutlich mehr Substanz gezeigt hat als dieses Ergebnis.