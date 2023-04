Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit viel Mühe hat die U17 des 1. FC Kaiserslautern die Wormatia aus Worms mit 2:0 (1:0) am Mittwoch bezwungen. Gegen tiefstehende Gäste benötigten die Roten Teufel einen geduldigen und konzentrierten Auftritt. Die Mannschaft von Trainer Dennis Will übernimmt die Tabellenspitze der B-Junioren-Regionalliga und gastiert am Sonntag (13 Uhr) beim ersten Verfolger Eintracht Trier.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Das zweite Spiel in der englischen Woche gegen einen so tiefstehenden Gegner kostet viel Kraft“, analysierte Will. Die Gäste agierten im 4-4-2-System