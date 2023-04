Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem souveränen Heimsieg der U17 des 1. FCK gegen Wehen Wiesbaden soll nun der erste Auswärtssieg der noch jungen Saison in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest eingefahren werden. Die Roten Teufel sind am Samstag um 11 Uhr zu Gast beim SV Elversberg und können sich durch einen Dreier in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Nach vier Spieltagen stehen für die Roten Teufel zwei Siege vor heimischer Kulisse und zwei Niederlagen in der Fremde zu Buche. Einen Zusammenhang sieht der FCK-Trainer Peter Neustädter