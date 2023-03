Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt plant, ungenutzte Flächen im Fritz-Walter-Stadion zu vermarkten. Unternehmen könnten dort einziehen und so zusätzliches Geld in die Kassen der Stadiongesellschaft spülen. Aktuell sind jedoch die Pachtzahlungen des FCK im Grunde die einzigen Einnahmen. Und die würden deutlich höher ausfallen, wenn die Roten Teufel in die Zweite Bundesliga aufsteigen.

„Wir wären heilfroh, wenn der Aufstieg gelingt“, sagt Erwin Saile, gemeinsam mit Klaus Wenzel Geschäftsführer der städtischen Stadiongesellschaft. Saile, der