Am vergangenen Samstag fanden in Edenkoben die Pfalzmeisterschaften der Senioren statt. Dabei konnten einige Leichtathleten des FCK überzeugen.

FCK-Athlet Robert Wagner gewann die 100 und die 200 Meter in der Klasse M60. Mit den Zeiten von 13,79 und 28,65 Sekunden konnte er sich direkt für die deutschen Senioren-Meisterschaften qualifizieren. Ebenfalls über 100 und 200 Meter ging Jan Hastrich an den Start. Er gewann beide Wettbewerbe in der M45 mit 12,72 und 26,51 Sekunden und qualifizierte sich auch für die deutschen Meisterschaften. Über 200 Meter der M55 erreichte Michael von Rüden Platz fünf. Auch Sebastian Groß lief in der M30 über die 100 Meter in (11,36 Sekunden) und 200 Meter (23,28) zum Titel.

Heene eine Hunderstel über A-Norm für die DM

Beim Pfingstsportfest der MTG Mannheim am Pfingstmontag ließ Moritz Heene die Hürdenkonkurrenz über 110 Meter hinter sich. Mit 14,56 Sekunden verbesserte er seine Saisonbestzeit um eine Zehntel. Im Vorlauf hatte der 21-jährige Rodalber 14,63 Sekunden benötigt. Der FCK-Athlet hat die B-Norm für die Teilnahme an deutschen Meisterschaften erfüllt. Die B-Norm-Zeit liegt bei 14,95 Sekunden, die A-Norm, die die sichere Teilnahme bedeutet, bei 14,55 Sekunden. Die hat Heene denkbar knapp um eine Hundertstelsekunde verpasst. „Ich bin recht optimistisch, dass ich die A-Norm noch erreiche“, so der Hürdenspezialist. Im vergangenen Jahr hat der angehende Sportlehrer in Berlin bei den deutschen Meisterschaften seinen bisher größten Erfolg mit Platz sechs erreicht.

Sein Teamkollege Julian Hoffmann kam in einem starken Teilnehmerfeld über 200 Meter auf Platz sieben (23,12), über die 400 Meter holte sich Lukas Imhof den dritten Platz (50,2). Am späten Abend gewann Lucas Meyer die 1500 Meter der Männer in 4:02,41 Minuten. Auch seine Schwester Anna Meyer trat über die 1500 Meter an und lief in 4:48,81 Minuten auf den vierten Platz.

Für Celina Schweizer blieb die Uhr nach 100 Meter der Frauen bei 12,72 Sekunden stehen, über die 400 Meter der U20 kam Hannah Schmitz nach 63,42 Sekunden ins Ziel. Im Nachwuchsbereich feierte Pauline Kläs (W15) über die 80 Meter Hürden in 12,23 Sekunden den Sieg.