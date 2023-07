Mehr als 3000 Athleten aus 65 Nationen starteten beim Ironman European Championship in Frankfurt/Main an den Start. FCK-Triathlet Florian Geißert musste dabei ganz schön leiden.

In diesem Jahr waren, nach den neuen Regularien, nur die Profi- und Altersklassentriathletinnen sowie die Altersklassenathleten am Start. Um 6.25 Uhr begann das Rennen mit dem Schwimmen über 3800 Meter im Langener Waldsee. Danach folgten 182,9 Kilometer Radfahren rund um die Frankfurter Skyline. Zum Abschluss der diesmal um einen Kilometer verkürzte Marathon. Für die begehrten Startplätze (Slots) der im Oktober auf Kailua-Kona/Hawaii stattfindenden Ironman-Weltmeisterschaften konnten sich diesmal nur die Frauen qualifizieren. Die Männer starten im September in Nizza/Frankreich.

Für die meisten Athleten steht das Finishen am Römerberg, vor hunderten, begeisterten Zuschauern im Mittelpunkt. So auch für Florian Geißert, einen Triathleten des 1. FC Kaiserslautern. Geißert ist seit seiner Geburt Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. Der 42-jährige Familienvater treibt seit zehn Jahren Ausdauersport, vor sieben Jahren hat er den Triathlon für sich entdeckt. Dieses Jahr hat er sich für den Ironman in Frankfurt angemeldet. Eine neue Herausforderung, diesmal sollte es klappen.

In 12:27,20 Stunden im Ziel am Römer

Sein Ziel war es, am Römer über die Ziellinie zu laufen. Die Zeit war sekundär. Sein Job, der ihn mindestens 50 Wochenstunden fordert, war wohl auch mit ein Grund, warum er sich früher in der Vorbereitung des Öfteren verletzte oder krank wurde. Die sechsmonatige Vorbereitung hatte er dieses Jahr, mit der Unterstützung seiner Familie, aber gut durchgestanden.

Florian Geißert verkörpert den Typ Triathlet, der es versteht, durch gutes Zeitmanagement, unter Einbindung seiner Familie, Job und hartes Training unter einen Hut zu bringen. Schwimmen (1:16,29 Stunden) und Radfahren (6:05,55 Stunden ) stellten kein Problem dar. Der berühmte Mann mit dem Hammer klopfte auch bei ihm, auf der Laufstrecke (4:49,01 Stunden) an. Der Rest war Willenssache. Nach 12:27,20 Stunden war der 42-Jährige im Ziel. Ein unbeschreibliches Gefühl, das ihn für die Entbehrungen im Vorfeld und die Leiden während des Wettkampfs entlohnte, überwältigte ihn. Sein Vorsatz stand fest: Er wird mit dem Triathlon weitermachen. Aber künftig auf kürzeren Distanzen.