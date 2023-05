Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Otterbach macht zurzeit in der Gruppe Nord der Bezirksliga Westpfalz eine schwierige Phase durch. In der Auswärtspartie bei der SG Rockenhausen/Dörnbach unterlag der FC am Mittwoch mit 2:3 und verlor damit zum dritten Mal hintereinander.

Nach torloser erster Hälfte brachte Maximilian Lauhoff (51.) die Gäste nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front. Die SG antwortete zügig durch den Treffer von Alexander Schneider (57.). In der