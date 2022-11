Gut eine Woche lang hatte die Polizei in Kaiserslautern verstärkt E-Scooter-Fahrer im Blick. Witterungsbedingt sei das Fahreraufkommen in der Kontrollwoche zwar gering, dennoch ziehen die Teams der beiden Stadtinspektionen eine – unterm Strich – positive Bilanz. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden von Freitag, 11. November, bis Samstag, 19. November, 179 E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Die meisten würden die Regeln kennen und sich daran halten. Das hätten auch die vielen Gespräche gezeigt, die die Polizeibeamten während ihrer Kontrollen führen. Dennoch gab es bei den kontrollierten Fahrern Beanstandungen: Sechs Fahrer hatten zu viel Alkohol getrunken oder andere berauschende Mittel zu sich genommen, bei einem Fahrer verhinderten die Beamten einen Fahrtantritt im betrunkenen Zustand. Ein Betroffener wurde wegen Befahrens der Fußgängerzone ermahnt, vier Fahrer waren ohne Versicherungsschutz unterwegs und einer nutze verbotenerweise das Handy während der Fahrt. Die Polizei kündigt an: „Die Inspektionen in Kaiserslautern werden weiterhin im Rahmen der Streifentätigkeit ein Augenmerk auf E-Scooter-Fahrer haben.“