Der zweite Tag der Stadtmeisterschaft steht ganz im Zeichen des 1. FC Kaiserslautern II. Nicht nur die Anhänger der Betzenberger, sondern wohl auch die meisten der Zuschauer sind gespannt auf den ersten Auftritt des Rekordmeisters in der Barbarossahalle. Um 19 Uhr ist es so weit. Gegner sind die spielstarken FCK-Portugiesen.

Ebenfalls zur Gruppe D gehören der FC Sqiponja Kaiserslautern und der TuS Erfenbach. Das in der Oberliga spielende Team von Trainer Peter Tretter bekommt es also wie schon gegen die FCK-Portugiesen mit zwei Gegnern aus der A-Klasse zu tun, die sich aber gegen den Turnierfavoriten mächtig ins Zeug legen dürften. Läuft in dieser Gruppe alles erwartungsgemäß, dann sollte der FCK II am Ende auf Platz eins stehen und sich für die am Samstag über die Bühne gehenden Spiele der Finalgruppe II qualifiziert haben. Eine Menge Spannung verspricht hingegen der Kampf um das zweite Ticket für die Finalgruppe, das an den Gruppenzweiten geht.

In der Auftaktpartie des zweiten Turniertages präsentiert sich eine Mannschaft, die auch zum Favoritenkreis zählt: der TuS Hohenecken, der schon achtmal den Stadtmeistertitel gewann. Der Verbandsligist tritt um 18.30 Uhr gegen den Außenseiter FSV Kaiserslautern (C-Klasse) an. Neben den Hoheneckern ist in dieser Gruppe mit der TSG Kaiserslautern eine Mannschaft dabei, die sich auch schon mehrmals in die Siegerliste des traditionsreichen Turniers einzutragen vermochte, und zwar neunmal. Auch wenn die mittlerweile in der A-Klasse spielenden Buchenlocher diesmal nicht zum Favoritenkreis zu rechnen sind, sollten sie doch auch am Samstag mit von der Partie sein. Komplettiert wird die Gruppe von der SG Eintracht Kaiserslautern (C-Klasse).

Torspektakel am ersten Tag

Furios eröffnete der VfR Kaiserslautern gestern Abend gegen Fatihspor Kaiserslautern die 42. RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft. Mit einem Blitzhattrick brachte Jan-Erik Schröder die Erbsenberger bereits nach knapp eineinhalb Minuten mit 3:0 in Führung. Seinen ersten Treffer erzielte er nach 17 Sekunden. Der Landesligist blieb weiter spielbestimmend und entschied die Partie nach Toren von David Wagner, Ceved Uluc und Diego Monteirinho mit 6:0 für sich.

In der zweiten Begegnung der Gruppe A trafen der SV Mölschbach und der SV Wiesenthalerhof aufeinander. Beide Teams lieferten sich vor über 600 Zuschauern eine nicht sonderlich attraktive Partie. Diogo Machado Azevedo schoss den SVW 50 Sekunden vor Spielende zum verdienten 1:0-Sieg.

In bester Spiellaune präsentierte sich der SV Morlautern im ersten Spiel der Gruppe B. Der Titelverteidiger veranstaltete gegen den SC Siegelbach ein Schützenfest und setzte sich locker mit 9:0 durch. Mit jeweils drei Treffern waren David Schehl und Felix Bürger die erfolgreichsten Schützen. Zwei Tore gelangen Joshua Smith. Den schönsten Treffer aber erzielte Leopold Mühlen nach tollem Solo.

Zähe Hallenkost servierten dagegen der FC Erlenbach und VfL Kaiserslautern. Nach zwei Minuten brachte Udo Reis den VfL mit 1:0 in Front. Benjamin Gensheimer traf dann zwar zum 1:1. Doch Tiago Pinto Melo schoss den VfL mit einem Last-Minute-Treffer zum 2:1-Sieg.

VfR mit erstem zweistelligen Sieg

Auch in seinem zweiten Turnierspiel gegen den SV Mölschbach wurde der VfR seiner Favoritenrolle gerecht. Die Erbsenberger setzten sich mit 10:0 durch und sorgten so für den ersten zweistelligen Sieg. David Wagner, Tobias Lauterbach und Nico Hammel trafen doppelt. Die weiteren Tore erzielten Ceved Uluc, Jan Erik Schröder und Cornelius Carstensen. Dazu kam ein Mölschbacher Eigentor.

Der SV Wiesenthalerhof machte durch seinen zweiten Sieg gegen Fatihspor den vorzeitigen Einzug in die Zwischenrunde perfekt. Fatihspor hatte gut begonnen. Dann kam die „Hütte“ besser ins Spiel, zog durch Tore von Okan Sahin, Diogo Machado Azevedo (2) und Tim Engel auf 4:0 davon. Baris Kaliskan gelang kurz vor Ende der Ehrentreffer zum 1:4.

Morlautern mit souveräner Vorstellung

Überzeugend verlief auch der zweite Auftritt des SV Morlautern. Locker setzte sich der Oberligist gegen den FC Erlenbach 5:1 durch. David Schehl zeigte erneut Torjägerqualitäten und traf doppelt. Seine Teamkollegen Lorenzo Hernandez, Felix Bürger und Tyreece Herzhauser waren ebenfalls erfolgreich. Den Ehrentreffer für den FCE erzielte Maximilian Lorenz.

Mit seinem zweiten Sieg sicherte sich der VfL Kaiserslautern das Ticket für die Zwischenrunde am Samstag. Mit 3:0 bezwang er den arg enttäuschenden SC Siegelbach. Frimin Cecillon, Yvo Dos Santos und Kevin Jung setzten sich als Torschützen in Szene. Damit war die Entscheidung über das Weiterkommen schon vor den letzten Gruppenspielen gefallen. Am Samstag mit dabei sind der VfR, die „Hütte“, der SV Morlautern und VfL Kaiserslautern. Die restlichen Spiele Fatihspor – Mölschbach 3:2, SV Wiesenthalerhof – VfR Kaiserslautern 1:1, SC Siegelbach – FC Erlenbach 4:7, VfL Kaiserslautern – SV Morlautern 1:8 waren damit nur noch von statistischem Wert.

Über diesen QR-Code kommen Sie ab Mittwochabend direkt zum Liveticker der RHEINPFALZ, der die Spiele hautnah verfolgt und analysiert. Unsere Mitarbeiter Erik Motzenbäcker und Dirk Leibfried sind dafür in der Barbarossahalle vor Ort und bloggen direkt vom Spielfeldrand aus. Foto: rhp

2. Turniertag

Gruppe C

TuS Hohenecken

FSV Kaiserslautern

SG Eintracht Kaiserslautern

TSG Kaiserslautern

Gruppe D

1. FC Kaiserslautern II

1. FCK Portugiesen

FC Shqiponja Kaiserslautern

TuS Erfenbach

Spiele

18.30 Uhr: TuS Hohenecken - FSV Kaiserslautern, 18.45: SG Eintracht Kaiserslautern - TSG Kaiserslautern, 19: 1. FCK II - 1. FCK Portugiesen, 19.15: FC Shqiponja - TuS Erfenbach, 19.30: TuS Hohenecken - SG Eintracht Kaiserslautern, 19.45: FSV Kaiserslautern - TSG Kaiserslautern, 20: 1. FCK II - FC Sqiponja, 20.15: 1. FCK Portugiesen - TuS Erfenbach, 20.30: FSV Kaiserslautern- SG Eintracht Kaiserslautern, 20.45: TSG Kaiserslautern - TuS Hohenecken, 21: 1. FCK Portugiesen - FC Shqiponja, 21.15: TuS Erfenbach - 1. FCK II.