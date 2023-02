Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmittag in einem Linienbus in der Bahnhofstraße ereignet hat. Dabei erlitt ein 15-jähriges Mädchen einen Faustschlag ins Gesicht. Der jugendliche Schläger stieg an der nächsten Haltestelle aus. Seine Identität ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hat gegen 13.20 Uhr ein Jugendlicher einen anderen Jungen während der Fahrt gepackt und bedrängt. Ein 15-jähriges Mädchen, das helfen wollte und den Jugendlichen aufforderte, den Jungen loszulassen, erhielt von dem Täter daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht.

An der nächsten Haltestelle stieg der Jugendliche aus, heißt es weiter im Polizeibericht. Das Mädchen blieb mit blutender Nase und Schmerzen zurück. Sie ließ sich von ihrer Mutter abholen, und gemeinsam gingen sie zur Polizei, um Strafantrag wegen Körperverletzung zu stellen. Anschließend suchten sie einen Arzt auf.

Zeugen, die helfen können, den Täter zu identifizieren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder sich direkt unter der Durchwahl 359-2050 an das Haus des Jugendrechts zu wenden, schreibt die Polizei.