Das Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik (Ifos) vermittelt seit 30 Jahren Wissen aus der Forschung in die Praxis. Im Zentrum stehen dabei Oberflächen – wie sie sich verhalten und wie sie sich bearbeiten lassen.

Die Welt ist ziemlich oberflächlich – und aus Sicht von Michael Kopnarski, dem Leiter des Ifos, ist das auch gut so. Denn er und seine Kollegen erforschen genau das: Oberflächen. In seinem Job gilt: „Je oberflächlicher, desto besser“. Denn über die Oberflächen interagieren wir mit allem anderen.

Seit 30 Jahren forscht das Ifos daran, wie sich Oberflächen verhalten und mit welchen Technologien sie sich so bearbeiten lassen, dass sich ihr Verhalten beeinflussen lässt. Institutsgründer ist Hans Oechsner, der 1981 an die Technische Universität Kaiserslautern (TU) berufen wurde und die Geräte für seine physikalischen Oberflächenforschungen gleich mitbrachte. Nach und nach habe seine Arbeitsgruppe weitere Apparate gekauft. Die moderne Ausstattung und das Know-how der Forscher habe sich schnell herum gesprochen, berichtet Oechsner.

Praktische Forschung für die Industrie

Rasch kamen immer mehr Anfragen aus der Wirtschaft, ob Oechsner und sein Team helfen könnten, Produkte zu verbessern und Fehlerquellen in der Produktion zu finden. „Die Industrie brauchte eine zentrale Stelle, an die sie sich wenden konnte und die ihre Anfragen vertraulich behandelte“, fasst Oechsner die Notwendigkeit zusammen, die schließlich dazu führte, dass das Institut 1990 seine Arbeit aufnahm. Seit 1996 ist das Ifos eine wissenschaftliche Einrichtung der TU.

Für die TU sei das Ifos die erste Ausgründung gewesen, deutschlandweit sei das Institut damals einzigartig gewesen, schildert Oechsner. Träger war und ist das Land Rheinland-Pfalz. Die Aufgabe des Ifos ist bis heute gleich geblieben: die Ergebnisse aus der Forschung in die praktische Anwendung in der Industrie zu vermitteln, vor allem in die kleinen und mittleren Unternehmen. Denn kaum ein Unternehmen sei in der Lage, Oberflächenforschung auf hohem Niveau selbst zu betreiben.

Ohne Reibung ist wenig möglich

Derzeit stehen tribologische Fragestellungen zu Reibung und Verschleiß im Zentrum der Institutsarbeit. Ohne Reibung wäre kaum etwas möglich – nicht einmal das Laufen, verdeutlicht Kopnarski. Reibung bedeute allerdings Energieverlust und Verschleiß, was wiederum Ressourcen koste. Hier setze die Oberflächenforschung an, Stichworte sind Korrosionsschutz, Verschleißschutz und Wärmeschutz. Das Wissen um Oberflächen sei auch in der Nanotechnologie, Medizintechnik, Optik und Lasertechnik sowie Metall- und Stahlindustrie essentiell.

Ein weiteres Beispiel ist die Fügetechnik, die unter anderem im Automobil- und Flugzeugbau eingesetzt wird. Hier habe das Ifos einen Nanoschaum entwickelt, mit dem sich das Fügen von Kunststofffasern und Metall deutlich verbessern lasse, erläutert Kopnarski. Um Oberflächen und ihre dünnen Schichten erkennen zu können, müssen die Werkstücke mit enormer Vergrößerung betrachtet werden. Wenn es notwendig sei, könne das Ifos mit einem seiner Spezialgeräte sogar einzelne Atome sichtbar machen.

Rund 100 Firmen-Kooperationen pro Jahr

Mit seinen Analysegeräten, Maschinen und fachkundigem Personal stelle das Ifos die Infrastruktur dafür, dass ein Wissenstransfer aus der Forschung in die Industrie gelinge. Jährlich gebe es rund 100 Kooperationen mit Unternehmen, etwa die Hälfte davon seien kleine und mittlere Firmen. Wichtig sei ein gutes Netzwerk und eine enge Verzahnung zu anderen Forschungseinrichtungen wie der TU, schildert Kopnarski.

Zur Auftragsforschung, die das Ifos für Unternehmen ausführt, gehören unter anderem die Fehler- und Schadensanalyse sowie die Qualitäts- und Prozesskontrolle. Doch auch die Wettbewerbsanalyse und die Beschichtung auf optischen Bauteilen fallen darunter. Oberstes Gebot bei allen Aufträgen sei die Vertraulichkeit.

Am Ifos arbeiten derzeit rund 25 Mitarbeiter, der Gesamthaushalt beträgt rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr, wie Kopnarski schildert. Die Finanzierung setze sich zu je einem Drittel durch Mittel des Landes Rheinland-Pfalz, Zuschüssen für Forschungsprojekte und Auftragsforschung für die Industrie zusammen.

Die geplante Feier zum 30. Jubiläum könne wegen des Coronavirus leider nicht stattfinden – soll aber zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.