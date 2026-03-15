Bei der „Langen Nacht der Musik“ innerhalb der Tage der Chor- und Orchestermusik in Kaiserslautern gab es rund 50 Konzerten an elf Orten. Beobachtungen bei einem Rundgang.

An diesem Samstagabend war für jeden Geschmack etwas dabei, die Auswahl war groß. An elf Spielorten – dem Kammgarn Kasino, der Aula der Hochschule, dem Luther Musik Club, dem Edith Stein-Haus, dem Theodor-Zink-Museum, der Fruchthalle, der Apostelkirche, der Handwerkskammer, der Stiftskirche, der Marienkirche und dem Deutschordenssaal der Sparkasse – traten verschiedene Amateurmusiker auf, auch einige professionell ausgebildete Künstler waren darunter.

Eröffnet wurde die „Lange Nacht der Musik “in der Fruchthalle mit einem Gastchor aus dem baden-württembergischen Schönaich. „Wer von Ihnen hat schon mal einen Handglockenchor gehört?“, fragte Moderator Lorenz Overbeck, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. In der voll besetzten Fruchthalle gingen fast alle Hände nach oben.

Das Ensemble Opusculum musices trat in der Stiftskirche auf. Foto: Konstanze Führlbeck

Tatsächlich war es ein faszinierendes Erlebnis, so bekannte Werke wie das Spiritual „Josue Fit the Battle of Jericho“ in einem völlig neuen Klanggewand zu hören. Die silbrigen Klänge verliehen dem packenden Gospel eine sphärische Dimension, zu dem die Besucher begeistert applaudierten. Das man mit Handglocken aber nicht nur ätherische Weisen spielen kann, sondern auch flott-beschwingte, knackige Melodien, stellten die Gäste aus Schwaben mit „How Can I Keep from Singing“ überzeugend unter Beweis.

Der Chor Vocalis aus Sambach unter Leitung des Kuseler Kantors Tobias Markutzik, 1900 als Männerchor gegründet, blickt auf eine lange, wechselhafte Geschichte zurück, seit 2005 agiert er als gemischter Chor. Sehr expressiv und schwungvoll, mit subtilen Artikulationsnuancen, verhaltener Dynamik und großer Innigkeit des Ausdrucks gestalteten die Sängerinnen und Sänger Cy Colemans „The Rhythm of Life“, eine Interpretation, der die Zuhörer spontan begeistert applaudierten.

Auch mit der Interpretation von Marius Müller-Westernhagens „Freiheit“ konnte der Chor aus Sambach überzeugen: Nach malerischen Vokalisen, die durch ihre wunderbaren Farben faszinierten, gestaltete Vocalis den Song als erzählerische Ballade; immer wieder fächerten sich die Stimmen polyphon auf in dieser Geschichte. Einstimmige Blöcke markierten stimmige Zäsuren, eine wunderbare Stimmmischung und ein packender Ausdruck zeichneten die Interpretation aus. Ein packender Dialog zwischen Männer- und Frauenstimmen prägte „Come What May“ aus dem Filmmusical „Moulin Rouge“, in dem Hollywoodstars wie Nicole Kidman und Ewan McGregor mit diesem Song brillierten. Latente Spannung vibrierte in Steven Tylers „Dream On“, eine Ballade, die Tobias Markutzik auf unterschiedliche Chorgruppen verteilte.

Die Band Double D war im Luther Music Club zu erleben. Foto: Konstanze Führlbeck

In dem nur wenige Fußminuten entfernten Luther Music Club und Bar konnten die Musikfreunde dann weitere stimmungsvolle Pop-Balladen genießen. „I Love You Always Forever“ der walisischen Sängerin Donna Lewis von 1996 sang der Chor Voitex mit stimmungsvollen Vokalisen und schönem Stimmklang, dazu bewegten sich die Sängerinnen und Sänger in einer swingenden Choreografie.

Flippig-swingend gestaltete das Vokalensemble den Hit „It’s a Beautiful Day“ von Michael Bublé, der von einer mutmaßlich gut verlaufenen Trennung handelt, und ließ damit die eher winterlich-frostigen Temperaturen an diesem Abend vergessen. In Adel Tawils „Polarlichter“ rissen die Sängerinnen und Sänger von Voitex ihr Publikum im Luther Music Club durch ihre unüberhörbare Begeisterung sichtlich mit.

In dem voll besetzten Club standen auch viele Besucher, andere saßen sogar in einem großen Halbkreis um die Bühne. Sehr berührend, mit einer eigenen kleinen Choreografie sang das Ensemble Voitex auch „Can’t Help Falling in Love with You“, einen alten, doch immer noch frappierend frischen Hit des unvergessenen King of Rock’n’Roll Elvis Presley. Mit einem Reggie-Titel verabschiedete sich Voitex von seinen Fans.

Der Chor Voitex beim Auftritt im Luther Music Foto: Konstanze Führlbeck

Ein ganz anderes Programm konnten die Fans der „Langen Nacht der Musik“ im Theodor-Zink-Museum genießen. Hier präsentierte das Trio Ukraina Lieder und Folklore aus der Ukraine, aber auch Arien aus der internationalen Opernliteratur. Die drei Musikerinnen stammen ursprünglich aus Kiew, leben aber seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in Bonn. In ihren traditionellen Kostümen mit den bestickten weißen Blusen und den schwarzen Hosen entführten sie ihr Publikum ebenso wie mit ihren meist ohne Begleitung vorgetragenen Liedern in ihre ukrainische Heimat. Hin und wieder begleiteten sie sich mit Gitarre oder Dambuka.

Sie verbanden ihre Lieder in eigenen Arrangements von Altistin Irina Dusheiko mit Volksliedgut aus anderen Ländern, aber auch mit Jazz. Zu den Höhepunkten ihres Programms gehörten die Verbindung eines ukrainischen Liebesliedes mit dem lateinamerikanischen „Besame mucho“ und die Kombination eines ukrainischen Wiegenliedes, das der amerikanische Komponist George Gershwin in einem Konzert in der Carnegie Hall hörte, mit dem Lullaby „Summertime“ aus seiner bekannten Oper „Porgy and Bess“, aber auch die weltbekannte „Barcarole“ aus Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“.

Beim Eröffnungskonzert der »Langen Nacht der Musik«: der Chor Vocalis in der Fruchthalle. Foto: Konstanze Führlbeck

Rockige Techno-Hits, die so richtig in die Beine gingen und die Besucher im Luther Club auf die Tanzfläche lockten, präsentierte die Band Double D mit Freddy Punstein aus Kaiserslautern.

Der musikalische Rundgang klang aus mit Musik aus dem Mittelalter und der Renaissance, die das Ensemble Opusculim musices in der Stiftskirche vorstellte. Handtrommeln mit Schellen, aber auch verschiedene Flöten und ein Krummhorn ließen einen authentischen Sound entstehen, der die Besucher mit Rondeau-Tanzweisen, aber auch Liedern wie „O divina virgo flore“ und „Aus tiefer Not“ von Michael Praetorius in ferne Zeiten entführte, in der die Stadt Kaiserslautern entstand.