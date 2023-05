Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wer Qualität, Inspiration oder Besonderes sucht, ist in Second-Hand-Läden oft genau richtig. Da sind sich die Betreiber der Geschäfte einig. Der Kleidungskauf wird zum nachhaltigen Erlebnis – weil man nie so genau weiß, was einen im Geschäft erwartet.

„Frau Becker“ wird Simone Becker von ihren Freunden genannt, und mit viel Liebe führt sie auch das gleichnamige Second-Hand-Geschäft in der Pirmasenser Straße.