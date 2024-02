Über die Fastnachtstage hatte die Polizei mit Unfallfluchten und Sachbeschädigungen an Autos zu tun.

Eine 45-Jährige parkte am Dienstag gegen Mittag auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße. Als die Frau zu ihrem Renault Twingo zurückkam, bemerkte sie, dass der Wagen am Heck beschädigt war. Schaden: mehrere Hundert Euro.

Ähnlich erging es einer 58-Jährigen. Sie parkte von Freitag bis Dienstag ihren Toyota Aygo in der Hartmannstraße. Auch sie bemerkte nach ihrer Rückkehr einen Schaden am Heck des Autos. Er wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ein 72-Jähriger bemerkte am Mittwoch einen Schaden an seinem Skoda Fabia, der in der Friedrich-Karl-Straße geparkt war. Die Polizei geht davon aus, dass ein anderes Auto den parkenden Skoda streifte. Schaden: mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 360-2250 entgegen.