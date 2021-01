Die Verantwortlichen der Stadt Kaiserslautern und des Schaustellerverbands haben entschieden, den Fastnachtsmarkt 2021 abzusagen. Hintergrund ist die in der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag beschlossene Verlängerung des Corona-Shutdowns bis zum 14. Februar 2021.

Beim Fastnachtsmarkt, der üblicherweise am Samstag vor Rosenmontag startete und am Fastnachtsdienstag zu Ende ging, waren in der Vergangenheit in der Fußgängerzone, vor der Stiftskirche und auf dem Schillerplatz Fahrgeschäfte und Buden der Schausteller aufgebaut gewesen.