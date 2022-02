Die neuerliche Zwangspause hat die Karneval-Gesellschaft Narrensänger mit am besten verschmerzen können. Präsidentin Andrea Fodor und ihr Team dürfen durchzuschnaufen – und sich mit Schwung der Planung einer besondere Session widmen. Die wird knüppelhart.

Tags nach dem Elften im Elften wird’s ernst: Gleich nach dem allgemeinen Kampagnen-Auftakt feiern die Narrensänger Jubiläum. Vier Mal elf Jahre wird die Fastnachts-Sparte des früheren Volkschors Kaiserslautern alt. Anlass für den unter Karneval-Gesellschaft Narrensänger (KGN) firmierenden Nachfolge-Verein, die Fahne ganz besonders hoch zu hissen.

Dass die KGN überhaupt ihr 44. würde feiern können, daran hätten noch vor wenigen Jahren nur Optimisten gedacht. Denn 2015 lagen die Narrensänger am Boden, schienen allen Atem ausgehaucht zu haben. Andrea Fodor tat damals genau das, was sie eigentlich nie und nimmer wollte: Sie ließ sich überreden, den Vorsitz zu übernehmen. Der war im Januar des Jahres überraschend vakant geworden. Fodor hatte schon seit 2022 das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden übernommen – eine „Beförderung“ aber schien ihr ein Schreckgespenst.

„Hinschmeißen war keine Option“

Heute kann die 47-Jährige darüber lachen. „Wir haben’s geschafft. Aber nur, weil wir alle an einem Strang gezogen, weil wir fest zusammen gestanden haben“, ist die Präsidentin „echt stolz auf alle“, die am neuerlichen Aufschwung Anteil haben.

Vor sieben Jahren war die Session kümmerlich ausgefallen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 125 Jahre Volkschor hatten sich spärlich 90 Leute zur Gala-Sitzung eingefunden. Eine Farce. Hinschmeißen aber war keine Option – zumindest nicht für Andrea Fodor und Ehemann Volker, der in allen Klub-Belangen kräftig mitmischt und als Zeremonienmeister fungiert.

Krise binnen recht kurzer Zeit überwunden

Die Narrensänger zogen sich sozusagen am eigenen Schopf aus der Krise. Das Programm im Folgejahr war noch dürftig – man verzichtete auf den Begriff Prunksitzung, weil es ja wirklich keine war, verpasste der Zusammenkunft stattdessen das Etikett „närrisches Treiben“.

2020, als die Narren kurz vor der Ankunft der Pandemie letztmals fröhlich Urständ’ feiern konnten, bot die KGN wieder ein Riesenprogramm. War zuvor die Mitgliederzahl auf gut 70 eingedampft worden, sind es heute wieder deutlich über 100. Und: Vor sieben Jahren war ein Häuflein von nur noch neun Gardetänzerinnen übrig geblieben. Heute sind es 50, die unter Leitung von Cheftrainerin Rebecca Mollen sowie Selina Mollen und Elias Fodor mitmischen.

Mit neun Jahren erstmals auf der Bühne

In der Bambini-Garde sind die Jüngsten gerade mal drei. Jugend- und Juniorengarde sind erfolgreich etabliert worden, Funkenmariechen inklusive. Und die Großen, die Funken der KGN, die trainiert Andrea Fodor auch noch selbst. „Das lass’ ich mir auch nicht nehmen“, sagt sie – heilfroh, mit Rebecca Mollen die ideale Verantwortliche für die tänzerischen Belange an ihrer Seite zu wissen.

Die Bütt ist nicht ihr Ding. Tanzen schon. „Als Neunjährige war ich erstmals mit dabei, durfte beim Showtanz des Damen-Elferrats mitmachen“, blickt Andrea Fodor auf den Beginn ihrer närrischen Karriere zurück. Das Faible für Fastnacht war ihr ohnehin in die Wiege gelegt: Ihr Onkel ist Franz Prinzkosky, dessen Name eng mit der KGN verbunden ist und der die närrische Riege geführt hatte. Auch ihre Eltern – Christel und Hans-Jürgen Rheinheimer – sind seit jeher dabei, helfen bis heute nach Kräften mit. Wobei Hans-Jürgen Rheinheimer mit strengem Blick für sein Verantwortungsbereich Finanzen erklecklichen Anteil daran hat, dass der Verein wiedererstarkt ist. Elias, der jüngere von zwei Söhnen von Andrea und Volker Fodor, hat sich ebenfalls schon als Kind für Fastnacht begeistern können. Christopher, der Ältere, fördert den Verein mit Sponsoring.

Junge Tänzerinnen im Trainings-Camp

Just übers Fastnachtswochenende waren die Tanzgruppen im „Trainingslager“. Beim Camp in den Veranstaltungsräumen der Bonhoeffer-Kirche – Heimstatt der KGN – haben die Kinder und Jugendlichen ihrer Tanzlust gefrönt. „Wir sind ja heilfroh, dass sie wenigstens wieder trainieren dürfen“, sagt die Präsidentin.

Mithin bleibt ein Motivationsfaktor erhalten. Gilt es doch, alle Kraft in die närrische Jubiläumsfeier zu setzen. Im August, zum 44. Geburtstag, ist ein großes Sommerfest geplant. In der Jubiläums-Session erhalten die Narrensänger auch den Schlüssel der Stadt. Und: Sie sind mit eingebunden in die Organisation der Westricher Fastnacht (Wefa), deren 60. Auflage im kommenden Januar im großen Stil in der Fruchthalle steigt. Zweifelsohne: Der KGN steht eine knüppelharte Kampagne ins Haus.

Weiterhin auf den Nachwuchs bauen

Und dann? Denkt Andrea Fodor nach insgesamt 20 Jahren Vorstandsarbeit ans Aufhören? „Geht nicht. Mein Rentenantrag ist abgelehnt worden“, sagt sie lachend. Klar aber sei: „Wir bauen ja auch sonst auf die Jugend“, anders hätte man das Comeback auch nicht geschafft. „Aber wir müssen uns auch nach Nachfolgern für die Vereinsführung umschauen.“