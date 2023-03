Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wäre die Welt noch einigermaßen „normal“, Peter Schwiewager wäre in diesen Tagen einer der gefragtesten Zeitgenossen weit und breit: Der Chef aller organisierten westpfälzischen Narren eilt am letzten Wochenende der Kampagne normalerweise von Termin zu Termin, flitzt sozusagen von einer Narrhalla in die nächste. Zum zweiten Mal in Folge aber muss auch der Wefa-Vorsitzende in die Röhre schauen.

„Bringt alles nichts: Feiern mit Abstand macht ja keinen Spaß“. Und jetzt kommt auch noch hinzu: „Seit Donnerstag relativiert sich so was wie Fastnacht ...“: