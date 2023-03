Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die fünfte Jahreszeit schien wie für ihn gemacht. Ein Jahr ist es her, dass Wolfgang Misamer in der Rolle als „Jan Ole Thunfisch“ von Bütt zu Bütt zog und Prunksitzungen lokaler Karnevalsvereine mit seinen zündenden Ideen begeistert und zum Nachdenken angeregt hat.

In Anlehnung an Greta Thunberg hatte er sich als Demonstrant der Klimaschutzbewegung Fridays for Future einen ähnlich klingenden Namen zugelegt und den Alten die Welt erklärt.