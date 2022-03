Ich hatte jetzt meine erste Heißhungerattacke. Hat ganz schön lange gedauert, bis es mich erwischt hat, aber irgendwann helfen auch die besten Vorsätze nicht mehr. An diesem Nachmittag wurde ich einfach nicht satt, egal, was ich gegessen habe. Zum Mittagessen gab es Gemüse mit roten Linsen, einen großen Teller voll. Trotzdem wollten weder mein Magen noch mein Gehirn akzeptieren, dass wir satt sind.

Unweigerlich bin ich immer wieder in der Küche gelandet, habe den Schrank mit den Süßigkeiten umschlichen. Denn genau das war es, was mein verräterischer Kopf sich so vorgestellt hat. Schokolade, Schokolade, Schokolade.

Stattdessen habe ich eine ordentliche Portion rohes Gemüse gegessen. Hat nicht geklappt. Dann habe ich versucht, durch das langsame Kauen von Mandeln so etwas Ähnliches wie innere Begeisterung zu erwecken. Hat auch nicht geklappt. „Mandeln sind genau wie Marzipan, es fehlen nur ein paar Zutaten“, habe ich mir vorgestellt. Hat meinen Magen nicht interessiert. Der wollte was anderes. Aber ich bin standhaft geblieben.

Geholfen hat dabei das Paket mit getrockneten Aprikosen, das noch vom weihnachtlichen Backen übrig war. Das hab ich geöffnet und ordentlich Früchte gefuttert, was tatsächlich funktioniert hat. Danach war die Lust auf Süßes weg und ich war satt. Aber so richtig satt. Offenbar kam da dann in meinem Magen an, was ich den ganzen Nachmittag über gegessen hatte. Zum Glück ist es bei diesem einen Mal bisher geblieben, das Projekt gesundes Essen klappt ansonsten sehr gut. Nur die Begeisterung darüber in der Familie schwankt etwas.

Neulich habe ich selbst Brötchen gebacken – aus Dinkelvollkornmehl, Haferkleie, Apfel und Magerquark. Ich finde sie super lecker, der Rest meiner Familie teilt meine neue Begeisterung nicht wirklich. Auch das mit dem Gemüse wird Mann und Kind langsam lästig. „Müssen wir das jetzt wirklich jeden Tag essen?“, will meine Tochter wissen. Sie vermisst ihre Spaghetti mit Tomatensoße. Also wandern seither auch wieder Nudeln in die Kochtöpfe ...

Nach und nach durchforste ich das Internet nach neuen Rezepten, vor allem bei den Ernährungs-Docs des Fernsehsenders NDR werde ich fündig. Da will ich einiges nachkochen, nehme ich mir vor. Dazu bräuchte ich allerdings eine genaue Planung, denn von den meisten Gerichten habe ich gerade mal Zweidrittel der Zutaten zu Hause. Vielleicht wäre ein Wochenplan nicht schlecht, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Ob ich donnerstags wirklich Lust habe auf das, was ich mir einige Tage vorher überlegt habe? Ich werd’s einfach ausprobieren.