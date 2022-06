Bouldern: Eigentlich hatte Florence Grünewald auf den Titel gehofft. Die Voraussetzungen waren gut, die deutschen Cracks waren beim Weltcup in Brixen am Start, der parallel ausgetragen wurde, dann musste sie doch kämpfen, wurde am Ende Zweite. Mats Habermann vom DAV Frankenthal kämpfte sich bis ins Finale vor, und eine Ukrainerin beeindruckte alle.

Dass ihr Freund Routenbauer ist und auch bei der Deutschen Meisterschaft in der Einstein-Halle in Düsseldorf die Boulder schraubt, könnte der Riesentrumpf für Florence Grünewald sein. Kaum einer kennt sie und ihre Stärken so gut wie Luke Brady. Doch genau diesen Trumpf würde weder er noch sie ausspielen. Im Gegenteil: „Luke hat entschieden, keine Damenboulder zu bauen“, erklärt die Boulderin aus Otterberg, die für den DAV Kaiserslautern am Start ist, dass sie derlei Vorteile auch nie haben wollte. Sie will sich den Sieg erarbeiten. Auch wenn das manchmal hart wird, so wie am Samstag und Sonntag in Düsseldorf. Sie wurde Zweite in der Quali, hatte sich bei den ersten zwei Bouldern lediglich Zonenpunkte erkämpft und dann die letzten drei Boulder im ersten Versuch geschafft. Im Halbfinale kam sie nur bei einem der vier Boulder ganz nach oben und stand als Vierte im Finale. Da toppte sie zweimal, holte sich vier Zonen und wurde deutsche Vizemeisterin hinter Helene Wolf von der DAV-Sektion Hamburg und Niederelbe, die dreimal ganz nach oben kam.

„Vor allem im Halbfinale war ich super unkonzentriert und nicht so fokussiert wie sonst“, übte die 23-jährige Studentin Selbstkritik. Dass sie sich zwei Wochen vor der Westdeutschen Meisterschaft am Finger verletzt hatte, der bei Belastung immer wieder dick wurde, ließ sie nicht als Entschuldigung gelten. „Das hat mich nicht wirklich eingeschränkt, war nur unangenehm“, sagt sie. „Ich habe versucht, alles zu geben, aber ich weiß auch, dass es der Titel hätte sein können“, hadert die Westdeutsche Meisterin von 2022, die 2021 Achte bei der DM war, mit der vergebenen Chance auf Platz eins, ist aber glücklich über die Atmosphäre. „Die Stimmung in der Halle war super. Da haben alle mit jedem auch beim kleinsten Erfolg mitgefiebert.“

Habermanns Höhenflug

Mats Habermann (23) aus Kelkheim, der für den DAV Frankenthal startet, trumpfte bei der DM auf. Er war nach der Qualifikationsrunde Sechster der 35 Starter. Sein DAV-Kollege Michel Siedler (17) schaffte es da auf den vierten Platz und Yannick Nagel (16) aus Heidelberg, der für Mannheim an die Wand geht, landete auf Platz fünf. Im Halbfinale ließ Habermann den Favoriten Max Prinz hinter sich, der souverän durch die Qualirunde marschiert war und alle fünf Boulder getoppt hatte. Prinz schied aus, der Frankenthaler war mit zwei Tops in der Endrunde.

Habermann schlug sich dort gut, kam zweimal bis ans Top, eroberte sich zwei Zonen, wurde aber Letzter. Der Sieg ging an Lasse von Freier vom AlpinClub Hannover (3 Tops, 3 Zonen). Yannick Nagel aus Mannheim (2 Tops, 3 Zonen) holte sich den Vizemeistertitel.

Nachwuchs auf der Bühne

Wettkampfluft schnuppern konnten auch zwei junge Starterinnen aus Rheinland-Pfalz. Hannah Hattenbach (15) von der DAV-Sektion Koblenz toppte den dritten Qualiboulder, verpasste knapp das Halbfinale. Und noch eine Kaiserslautererin, die von Landestrainerin Grünewald trainiert wird, war mittendrin im Geschehen: Lucie Dörle aus Mehlingen (17). Sie kämpfte und bezahlte Lehrgeld. Zweimal erreichte sie den Zonengriff, der Sonderpunkte bringt, aber sie schaffte es nicht zu toppen. Am Ende war sie 28. von 31 Starterinnen.

Für Florence Grünewald geht es als nächstes zur Westdeutschen Meisterschaft im Lead mit dem Ziel Qualifikation für die Lead-DM. Dass die Ukrainerin Daria Nesterenko, die bei der DM außer Konkurrenz startete, im Halbfinale Dritte wurde, freute Grünewald. Sie kennt sie, weil die Kletterin des ukrainischen Nationalkaders beim Funcup in der Kaiserslauterer Boulderhalle RockTown Zweite wurde. „Wir verstehen uns super, haben in der Pause Karten gespielt.“

Und was Routenbauer Luke Brady betrifft, der ist für Grünewald „superwichtig. Ich bin einfach glücklich, dass er da ist. Wenn er mir zulächelt, dann gibt mir das ganz viel Kraft.“