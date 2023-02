Die Damen des 1. FC Kaiserslautern sind am Sonntag im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter HTG Bad Homburg II nur knapp an einer möglichen Sensation vorbeigeschrammt. Beim 64:70 (36:41) präsentierten sich die Rot-Weißen von ihrer besten Seite und konnten das Spiel bis zum Ende offenhalten.

Eine Woche vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen Eintracht Frankfurt präsentierte sich der Tabellenletzte in absoluter Topform und lieferte sein bislang mit Abstand bestes Saisonspiel ab. Beflügelt von ihrer bärenstarken Doppellizenzspielerin Hannah Krull, die alleine im ersten Viertel 14 Punkte erzielte, bot der FCK dem haushohen Favoriten von Beginn an Paroli (18:20/10.) und blieb über die komplette Spielzeit in Schlagdistanz.

„Was wir heute hier gezeigt haben, konnte sich wirklich sehen lassen. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, lobte FCK-Trainerin Frauke Woll. Bis zum Stand von 57:57 (33.) schnupperte ihr Team an einer Sensation, musste sich schlussendlich aber knapp geschlagen geben.

Sonderlob für Krull

„Die Enttäuschung war kurz nach dem Spiel natürlich groß. Wenn man so nah dran ist, will man auch gewinnen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung, wobei Hannah Krull noch hervorstach“, hob Woll hervor. Krull zeigte sich vor allem von außen äußerst treffsicher. Die 20-Jährige versenkte insgesamt fünf Dreier und knackte als erste FCK-Spielerin in dieser Saison die 30-Punkte-Marke, was gleichzeitig eine persönliche Bestmarke darstellte.

Der FCK ließ sich von der vermeintlich klaren Ausgangslage nicht beeindrucken und spielte weiter munter drauf los. Mit fortschreitender Spieldauer wuchs das Selbstvertrauen, während sich bei den Bad Homburgerinnen allmählich Nervosität breitmachte. Der Spitzenreiter ließ sich vom couragierten Auftritt des Tabellenletzten regelrecht überrumpeln und wurde seiner Favoritenrollen erst auf den letzten Drücker gerecht.

Neben Krull stach bei den Barbarossastädterinnen Theresa Schmitt (14 Punkte) hervor, die ebenfalls zweistellig traf. „Bad Homburg hat sicherlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Wir haben uns gegen ihre aggressive Verteidigung sehr gut behauptet und die richtigen Lösungen gefunden. Der Glaube an den Klassenerhalt ist nach wie vor groß. Das heutige Spiel war auch eine Ansage in Richtung Eintracht Frankfurt“, sagte Woll mit Blick auf das anstehende Auswärtsspiel beim oberen Tabellennachbarn. Ein Sieg bei den Adlerträgerinnen am kommenden Sonntag (18 Uhr) ist Pflicht, wenn der Abstieg noch verhindert werden soll.